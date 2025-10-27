Ankara'da yoğun diplomasi trafiği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Bu kapsamda da Ankara, iki önemli konuğu ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İngiltere Keir Starmer’i Başkent'te ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Starmer’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Ankara’ya resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

MASADAKİ KONULAR

Görüşmede, stratejik düzeyde seyreden Türkiye–Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, küresel ve bölgesel gündemin kapsamlı biçimde ele alınması bekleniyor.

Duran’ın açıklamasında, “Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler detaylı şekilde değerlendirilecektir.” ifadelerine yer verildi.

SIRADAKİ ZİYARET MERZ'İN

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de 29 Ekim’de Türkiye’ye gelerek 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.

Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Merz’in Ankara temaslarında özellikle Türkiye–AB ilişkilerinin, göç yönetimi başlığının ve Orta Doğu’da süren insani krizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağını kaydetti.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Türkiye’nin Avrupa ile karşılıklı iletişimi artırma çabası, bu yoğun diplomasi trafiğinin temelinde yer alıyor.

Ankara’nın güvenlik politikalarından enerji iş birliklerine, ticari hacimden Gazze’deki gelişmelere kadar pek çok stratejik dosyanın iki gün arayla masaya yatırılması planlanıyor.

Başkent'teki temasların, Türkiye’nin bölgesel rolünün güçlenmesine katkı sağlaması ve Avrupa diplomasisinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.