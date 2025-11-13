Anne baba evi olanlara uyarı: TOKİ başvurusunda...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüzyılın konut projesinde başvurular sürüyor...

TOKİ, 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvuruları topluyor.

TOKİ başvurusu yapacak olan 18-30 yaş arası adaylar, anne babasının evi olması halinde başvuru yapıp yapamayacağını merak ediyor. Bu kapsamda, "Anne-baba evi olan TOKİ'ye başvurabilir mi" sorusu gündeme geliyor.

Peki; annesinin/babasının evi olana TOKİ çıkar mı, başvurabilir mi? İşte yanıtı...

ANNE-BABA EVİ OLANLARA TOKİ BAŞVURUSU 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'ne 18-30 yaş arasındaki kişilerin anne ya da babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacağını söyledi.

Bu doğrultuda 18-30 yaş arasındaki gençlerde, aynı zamanda anne ve babaları üzerine kayıtlı tapuda konut bulunmaması şartı aranacak.

Eğer 18-30 yaş aralığındaki bir gencin anne veya babası üzerine kayıtlı bir evi varsa, bu genç, "Genç" kategorisinden başvuru yapamayacak.

“Anne veya baba üzerine kayıtlı evi bulunan gençler başvuru yapamaz” şartı, evli, kirada oturan ve ailesinden ayrı yaşayan gençleri kapsam dışı bırakıyor.