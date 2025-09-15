Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti

Antalya'da Cumhuriyet Halk Partili Aksu Belediyesi'nde başkan yardımcıları Hüseyin Çelik, Mevlüt Uludağ ve Hasan Şişli, görevlerinden istifa etti.

Belediyede görev yapan beş başkan yardımcısından üçü görevlerinden ayrılmış oldu.

İstifa kararını sosyal medya hesabından paylaşan Hüseyin Çelik, Aksu Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek, "Bu kararımı aktif siyasette daha fazla sorumluluk almak ve Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadelemi sürdürmek amacıyla verdim. Görevim süresince birlikte yol yürüdüğüm tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de Aksu'muz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Saygı, sevgi ve mücadeleyle" ifadelerini kullandı.

"AKSU HALKINA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Mevlüt Uludağ da istifasını şu sözlerle duyurdu: