Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi Sosyal medya hesabından açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.

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Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne tepkiler büyüyor.

FETÖ terör örgütü propagandası yapılan 'Kanun Hükmü' filminden dolayı bakanlıklar tek tek Altın Portakal'dan çekildi.

Dün festivalden çekildiğini duyuran Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da festivalden çekildiğini duyurmuştu.

Akşam saatlerinde kritik bir gelişme yaşandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aynı zamanda Altın Portakal Film Festivali'nin başkanı olan Muhittin Böcek, paylaştığı videoda, 7- 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.

Başkan Böcek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim;

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum.

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