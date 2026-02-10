Antalya Büyükşehir Belediyesi iddianamesi kabul edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda mercek altına alınan belediyelerden biri de Antalya Büyükşehir Belediyesi oldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

5 Temmuz 2025’te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ında aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında 702 sayfalık iddianame düzenlendi.

İLK DURUŞMA 16 MART'TA

Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken ilk duruşmanın 16 Mart'ta yapılacağı açıklandı.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Muhittin Böcek’in icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması; Mustafa Gökhan Böcek’in yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, nüfuz ticareti ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

26 HUKUKA AYKIRI EYLEM TESPİT EDİLDİ

İddianamede, "icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamaları"na yer verildi.

Bu aşamada tespit edilen 26 eylem yönünden hukuki değerlendirme yapıldığı ifade edildi.