Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: 3 gözaltı

CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürerken, geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmede Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, bu ağa dahil olduğu tespit edilen Antalya Büyükşehir Belediye'sine operasyon düzenlenmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha kayda geçti...

3 YENİ GÖZALTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A'nın yeğeni H.A. ile kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

MUHİTTİN BÖCEK'İN YURT DIŞINDAN DÖNEN GELİNİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Dün de Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Z.B. "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.