Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan adliyeye sevk edildi

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından dün görevinden uzaklaştırıldı.

Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan, Antalya'da teslim oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.