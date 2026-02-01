Antalya'da 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Türkiye'yi yürekten yaralayan bir kaza yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu yolcu otobüsünün sürücüsü, Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Kuzey Çevreyolu çok katlı kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otobüs yoğun sis ve kayganlaşan yolun da etkisiyle kaza yaptı.

Yan yatarak yolda bir süre sürüklenen otobüs bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

OTOBÜSÜN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kaza yapan otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerden yolcuların valizlerini otobüse yüklediği ve otobüsün otogardan ayrıldığı anlar yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kazayla ilgili 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaza yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin, burada incelemelerde bulundu.

"OTOBÜSÜN SÜRETLİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

7 YARALININ DURUMU KRİTİK

Daha sonra ikinci bir açıklama yapan Vali Şahin, son durum hakkında bilgi verdi.

Yaralıların tedavilerinin devam ettiğini belirten Şahin, 7 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.