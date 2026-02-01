Tunç Soyer'den Cemil Tugay'ın iddialarına yanıt: Benimle ilgili iftiralarda bulunmuş

İzmir'de sular durulmuyor...

T24'ün sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hem kendinden önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaşanan gerginliğin perde arkasını anlattı hem de hakkındaki siyasi iddialara cevap verdi.

Tugay, Soyer ile aralarında kişisel bir sorun olduğunu belirterek, adaylık sürecinde kendisine destek verilmediğini ifade etti.

"BENİMLE KİŞİSEL SORUNU VAR"

Tugay, yargılandığı dava kapsamında tutuklu bulunan, önceki başkan Tunç Soyer ile arasındaki gerilime yönelik olarak, "Tunç Bey'in benimle kişisel bir sorunu var.

Ben aday olunca tepki gösterdi. İnsanları arayıp 'oy vermeyin' dediler. Cezaevinde kendisini ziyaret etmek istedim, kabul etmedi" dedi.

"TUTUKLULUĞU İLE İLGİMİZ YOK"

'Kooperatif' ve 'İZBETON' dosyalarının kendisinin suç duyurusu üzerine başladığı iddialarına yönelik konuşan Tugay, "İZBETON' dosyasını incelediğimizde gerçekten kimi yolsuzluklar ve usulsüzlükler vardı. Bu durum yapılan iç denetim sürecinde ortaya çıktı. Biz de suç duyurusu yerine bildirimde bulunduk. Tunç beyin ismi geçmiyordu ve tutukluluğu ile bu dosyanın hiçbir ilgisi yok. Tunç Soyer'in tutuklu bulunduğu 'kooperatif' davasına ise bizim hiçbir dahlimiz yok." ifadelerini kullandı.

SOYER 'İFTİRA' DEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kendisini hedef alan sözlerine sert yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, Tugay'ı kendisine iftira atmak ile suçladı.

"DÜŞMAN OLACAK BİR GEÇMİŞ YAŞAMADIK"

Tugay'ın açıklamalarının kendisine kızı tarafından getirildiğini ve büyük bir üzüntü ile okuduğunu söyleyen Soyer, "Okuyan birçok insanın; 'Ne olmuş olabilir bu iki kişinin arasında?' diye sorabileceğini düşündüm. O nedenle bir şeyler yazayım dedim, sonra vazgeçtim. Çünkü birden fark ettim ki; yakın dost ya da ezel-ebed düşman olacak bir ortak geçmiş yaşamadık.

İncir çekirdeğini doldurmayacak bu geçmişle ilgili sizleri meşgul etmek istemedim. Nasıl tanıştık, ne yaşadık, o ne dediydi, ben ne dediydim faslını bir kenara bırakacağım. Çünkü; bu Parti de bu memleket de en çok bu kişisel kavgalardan çekti." ifadelerine yer verdi.

"ŞEHİR SUSUZLUK İLE KIRILIRKEN SEN ALGI YARATMA PEŞİNDESİN"

Tugay'ın belediye yönetiminde başarısız olduğunu öne süren Soyer, şunları kaydetti:

Durdurduğu, yarım bıraktığı ya da ismini değiştirerek devam ettirdiği projelerden de, devam eden büyük bütçeli tüm işlerin bulduğum 4-5 yıl geri ödemesiz milyarlarca liralık krediler sayesinde devam ettiğinden de, hakkımda dur durak bilmeden iftiralarla yaratmaya çalıştığı algılardan da söz etmeyeceğim.



Cemil Tugay’ın bitmek bilmez düşmanlığını ben anlayamadım ki size anlatayım.. Öyle ya; Türkiye’nin 3. Büyük şehrinin belediye başkanısınız, koltuğa oturalı neredeyse 2 yıl olmuş.



Yapacak, sizi meşgul edecek yüzlerce başlık varken, şehir susuzluk ve su baskınlarıyla kırılırken; siz hala sizden önceki belediye başkanı ile ilgili algı yaratma peşindesiniz.

"BU ŞEHİR SİZDEN POLEMİK DEĞİL, ÇÖZÜM BEKLİYOR"

Tugay'ın polemiklere girmek yerine işine odaklanması gerektiğini söyleyen Soyer, "Üstelik aynı Parti’den seçilmiş selefinizin hapse atılmasına sebep olmuşsunuz. Yedi aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu biliyorsunuz ve bu koşullar altında ağzınızdan çıkanların onu, ailesini, yakınlarını, sevenlerini nasıl etkileyeceğini ya düşünemiyor ya da önemsemiyorsunuz.

Normal bir insan düşmanıyla bile bu koşullarda çatışmaz, ona sataşmaz.Cemil Bey bu şehir sizden polemik ve bahane değil; hizmet bekliyor, çözüm bekliyor. Bitmek bilmez öfkenizi frenleyin ve asli görevinizi yapın. Görev sürenizin neredeyse yarısı bitti." şeklinde konuştu.

PARTİ DEĞİŞTİRECEK İDDİALARI

Geçtiğimiz günlerde Tugay'ın, CHP'den ayrılcağı öne sürülmüştü.

Tugay, aynı röportajda "AK Parti'ye geçeceği" iddialarına ilişkin olarak da "Ben 59 yaşındayım. Bunca yıldır bir dünya görüşüm, hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AK Parti'ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Bu iddialar asılsız" ifadelerini kullanmıştı.