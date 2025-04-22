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İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan kazada, seyir halindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu palmiyeye çarptıktan sonra yan yattı.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YANGIN TÜPÜYLE CAMI KIRDILAR

Kazanın hemen ardından çevredeki otelde kalan vatandaşlar dışarı fırlarken, bazıları devrilen araca yardım etmek için harekete geçti.

Bir otel görevlisi yangın tüpüyle aracın camını kırarken, başka bir kişi de otomobilin üzerine çıkarak içeridekileri çıkarmaya çalıştı.

Araçta bulunan iki kişi, vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

KAZA HAFİF SIYRIKLARLA ATLATILDI

İki kişi, araçtan çıkarıldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yaralanan olmadı.

Bazı otel müşterilerinin ise o anları uzaktan seyretmesi dikkat çekti.