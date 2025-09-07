Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlar: Operasyon süreci

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 5 Temmuz 2025'te 'rüşvet almak' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı.

Böcek'in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025'te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerinde 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da adı geçti.

RÜŞVET ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İfadelerde, Arslan'ın F.A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi.

Yapılan incelemelerde, F.A.'nın İlker Arslan'a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan'ın eşinin geçmişte F.A.'ya ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bu gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan'ın, Ankara'da bulunduğu tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın 'rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi.

Bunun yanı sıra savcılık tarafından F.A.'nın da 'rüşvete aracılık' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince kolluk birimine davet edilen Arslan'ın, bir süre sonra cep telefonunu kapatıp kayıplara karıştığı öğrenildi.

ARAÇTAN KARDEŞİ ÇIKTI

Bunun üzerine İlker Arslan hakkında yakalama emri düzenlendi.

Diğer yandan Arslan'ın Ankara'ya gittiği Antalya Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan aracının PTS analizleri sonucu Cihanbeyli ilçesinde durdurulduğu, aracı kullanan kişinin kardeşi C.T.A. olduğu ve Arslan'ın araçta bulunmadığı da öğrenildi.

TESLİM OLDU

Hakkında 'rüşvet almaya aracılık etmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan'ın, Antalya'da teslim olduğu öğrenildi.