Antalya'da hortum saniyeler içinde serayı yerle bir etti

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'sarı kod' ile uyardığı Antalya'da şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili oldu.

Sağanak yağış nedeniyle Serik ilçesinde tarım arazileri ve seralar zarar gördü.

Zırlankaya Mahallesi'nde meydana gelen hortum, serayı saniyeler içinde parçaladı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Hortumun seraya ulaştığı ve naylonların koparak savrulduğu anlar çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde sağanak yağış anında hortumun serayı vurduğu ve naylonların koparak çevreye savrulduğu görüldü.