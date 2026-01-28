Suudi Arabistan'da Türkiye ile anlaşmalar yapılması için bakanlıklara yetki verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da toplandı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı toplantıda Suudi Arabistan'ın Gazze Barış Kurulu'na verdiği destek yinelendi.

Barış Kurulu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden imarı amacıyla oluşturulan geçici bir yapı olduğuna dikkat çekildi.

BAKANLIKLARA TÜRKİYE YETKİSİ

Toplantıda ayrıca Suudi Arabistan'ın dost ve kardeş ülkelerle imzaladığı mutabakat zabıtları ve anlaşmalar da ele alındı.

Veliaht Prens Selman, Suudi Arabistan ile Türkiye hükümetleri arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin taslak anlaşmanın görüşülmesi ve imzalanması için Enerji Bakanı'na yetki verdi.

Bakanlar Kurulu ayrıca Türkiye ile sivil savunma ve koruma alanında mutabakat zaptı imzalanması konusunda İçişleri Bakanı'na yetki verirken Riyad ile Ankara arasında sosyal hizmetler alanında varılan mutabakat zaptını da onayladı.