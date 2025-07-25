Antalya'da üç ilçede orman yangını çıktı

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Sıcaklığın en yüksek olduğu illerden biri olan Antalya'da, iki ilçede alevler yükseldi.

AKSU'DA ORMAN YANGINI

Aksu ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, saat 09.40 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangının ilerlemesini durdurmak için havadan ve karadan müdahale bulunuyor.

BİR İLÇEDE DAHA YANGIN

Aynı saatlerde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde de yangın çıktı.

Geçen haftalarda da yangın çıkan bu noktada büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale başladı.

TOPLAM 3 İLÇEDE ALEVLER YÜKSELİYOR

Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangınlarla ilgili bilgi verildi.

Söndürme çalışmalarında 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 personelin görev aldığı bildirildi.