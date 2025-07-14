Antalya’da kavurucu sıcaklarda turist akını: Kleopatra Plajı doldu taştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde temmuz ayının ortasında etkili olan sıcak hava, tatilcileri denize yönlendirdi.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyunun ise 27 dereceye ulaştığı ilçede, Kleopatra Plajı erken saatlerden itibaren doldu.

Kimileri güneşlenirken, kimileri Akdeniz’in berrak sularında yüzerek serinledi.

ALTIN SARISI KUMDA EĞLENCE

Plajda çocuklar altın sarısı kumlarda oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşarken, yetişkinler deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Bazı tatilciler ise sahil turizmini tekne gezileriyle taçlandırdı.

'HER SENE TERCİHİMİZ ALANYA'

Tatil için Adana’dan gelen Demhat Söğüt, Alanya’nın vazgeçilmez adresleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

Adana’dan geliyorum. Alanya’yı çok seviyorum. Her sene buradayız. Ailece çok güzel vakit geçiriyoruz. Daha önce Mersin’e gidiyorduk ama artık Alanya’yı tercih ediyoruz. Herkese de tavsiye ederim.