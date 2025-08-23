Antalya'da sahte alkol operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçlerinin yurt genelinde sahte alkol imalatçılarına karşı yürüttüğü kapsamlı mücadele sürüyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya'da "Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına" yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalandı.

"SAHTE ALKOL ÜRETİMİ SADECE BİR SUÇ DEĞİL; TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ÖLÜMCÜL BİR TUZAKTIR"

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya’da 5 ayrı adreste sahte/kaçak alkol üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledik.



Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum.



Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır."