Antalya’da sıcaklar arttı, trafo ve elektrik direklerinde yangınlar başladı

Antalya’da artan sıcaklarla birlikte elektrik kullanımının yoğunlaşması, trafo ve elektrik dağıtım hatlarında yangınlara yol açtı.

Muratpaşa’da bir trafo patlamanın ardından alev alırken, Gazipaşa ilçesinde elektrik direğindeki dağıtım telleri tutuştu.

BÖLGE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Muratpaşa ilçesinde çıkan trafodaki yangın, çevredeki esnafların ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sırasında bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Bölgede yaşayan Emine Tetik, “Yılın bu zamanlarında genelde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. İtfaiye geliyor, müdahale ediyor ama kalıcı çözüm olmuyor. Bugün de trafo yandı, itfaiye gelip söndürdü gitti.” dedi.

GELİŞMELER GÜVENLİK KAMERASINDA

Gazipaşa’daki elektrik direğindeki yangın ise iki gün önce gerçekleşti.

Elektrik tellerinde çıkan alevler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İlgili kurumlar, yangınların nedenlerini araştırıyor ve önlem almak için çalışmalarını sürdürüyor.