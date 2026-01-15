Ankara'da iş çıkış saatlerinde oluşan araç yoğunluğu trafiği kilitledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başkentin ulaşım sorunu...

Ankara son dönemde, trafik ve toplu taşıma sorunlarıyla gündeme geliyor.

2022 yılından bu yana olağanüstü iç göç alan başkentte, trafik yoğunluğu günlük yaşamın en önemli birkaç sorunundan biri haline geldi.

Süreç bu şekilde devam ederken Ankaralı, her geçen gün artan trafikle mücadele ediyor.

İŞ ÇIKIŞ SAATİNDEN TRAFİK KİTLENDİ

Perşembe günü iş çıkış saatinde havadan çekilen görüntü durumu gözler önüne serdi.

Şehrin en önemli bağlantı noktalarından birinde çekilen görüntülerde araçların neredeyse kontak kapattığı görüldü.

Oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülenirken sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

TRAFİK YÜKÜ BÜYÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Ekim Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak 30 milyon 883 bin 668'den 33 milyon 193 bin 636'ya yükseldi.

Ankara'da ise 2024'te 2 milyon 783 bin 571 araç bulunurken, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla taşıt sayısı 183 bin 989 artarak 2 milyon 967 bin 560'a ulaştı.

YAVAŞ YOL YAPMAYA KARŞI ÇIKIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekâya sorun.

Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.