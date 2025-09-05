AÖL 1. Dönem sınav takvimi belli oldu mu? AÖL yazılı ve e-sınav ne zaman? Lise öğrenimi açıköğretim üzerinden tamamlayan milyonlarca kişinin gündeminde Açıköğretim Lisesi 2025-2025 yılı 1. Dönem sınav takvimi yer alıyor. Sınavların ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar hızlanırken sınav takvimi de netlik kazandı. Peki, AÖL yazılı ve e-sınav ne zaman?