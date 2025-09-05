AÖL 1. Dönem sınav takvimi belli oldu mu? AÖL yazılı ve e-sınav ne zaman?

Lise öğrenimini Açıköğretim Lisesi (AÖL) üzerinden tamamlayan öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarihe odaklanıldı.
Kayıt işleminin sonlanmasının ardından sınav döneminin başlayacağı tarih için çalışmalar başlamış durumda.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemini 3 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında tamamlayan öğrenciler 1. Dönem sınav tarihleri konusunda araştırmalara devam ederken sınav takvimi de netleşti. Peki, AÖL yazılı ve e-sınav ne zaman?
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık ve 21 Aralık günlerinde uygulanacak.
20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da 2
0 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te
21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da
Sınav için kayıtlar 3 Eylül - 3 Ekim arasında olacak. 400 TL sınav harcını Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ATM'leri, internet ve mobil bankacılıkları aracılığı ile ödemeleri halinde başvuru gerçekleşir.