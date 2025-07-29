Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından örün öğretimde lise eğitimini tamamlayamamış olan milyonlarca aday Açık Öğretim Lisesi ile eğitimlerini tamamlıyorlar.

Bu kapsamda AÖL öğrencileri 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi 3. dönem yazılı sınavlarının 19-20 Temmuz tarihlerinde üç oturumla tamamlanmasının ardında gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvimle açık lise sınav sonuçları tarihi de netlik kazandı. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca paylaşılan takvim kapsamında Açık lise sınav sonuç tarihi netlik kazandı.

Paylaşılan takvime göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açıklanacak.

AÖL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.