Araç sahiplerini üzecek haber: Otogaza zam geldi

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

OTOGAZA ZAM

Motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmazken otogaz fiyatları güncellendi.

Buna göre, otogaz fiyatı 4 Aralık 2025 itibarıyla 80 kuruş arttı.

Zammın ardından otogazın litresi 28 lira seviyesine çıkacak.

PEŞ PEŞE ZAMLAR YERİNİ İNDİRİM RÜZGARINA BIRAKMIŞTI

Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruş, 7 Kasım'da 2 lira 7 kuruş, bezine ise 15 Kasım tarihinde 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım'da 1 lira 84 kuruş zam gelmişti.

25 Kasım tarihinde akaryakıttaki zam furyası sona ermiş, motorinin litresi 2 lira 44 kuruş ucuzlamıştı.

28 Kasım tarihinde de benzine 73 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim gelmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.