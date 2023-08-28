Aras Bulut İynemli'den Disney Plus eleştirilerine mektuplu cevap: Çok üzüldüm Disney Plus'ın yayınlamadığı dizide Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Aras Bulut İynemli, platforma tepki göstermediği gerekçesiyle kendisini eleştirenlere cevap verdi. İynemli, “Oyuncuların film dışındaki tartışmalara çekilmesinin de eserin taşıdığı anlamın, vermek istediği mesajların perdelenmesi anlamına geleceğini düşünüyorum” dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, geçtiğimiz haftalarda skandal bir karara imza atmıştı.

ABD merkezli dizi/film platformu Disney Plus, Ermeni lobilerine boyun eğdi.

Disney Plus'ın, Aras Bulut İynemli’nin başrol olduğu "Atatürk" dizisini yayınlamayacağı öğrenildi.

Başta siyasiler olmak üzere tepkiler peş peşe gelirken sözde muhalif sanatçılardan konuyla ilgili adeta güldüren açıklamalar geldi.

Fragmanı paylaştı: Tepki toplamaya devam etti

Bu isimlerin başında ise dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli yer aldı.

Geçtiğimiz gün ise ünlü oyuncu, 'Atatürk' dizisinin ilk fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.

İynemli'ye yine tepkiler yağarken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Eleştirilere cevap verdi: Bunu hiç hak etmediğimi düşünüyorum

Aras Bulut İynemli, platforma tepki göstermediği gerekçesiyle kendisini eleştirenlere bir mektup yazarak yanıt verdi.

İynemli, "Bunu hiç hak etmediğimi düşünüyorum. Ben filmimize, taşıdığı mesaja ve seyircimize hissettireceklerine kefilim." dedi.

"Beni derinden üzen kısım oyunculuğumun ötesinde bir Türk genci olarak sorgulanmaya çalışılmam"

Kendisine yönelik eleştirileri hak etmediğini de söyleyen İynemli, "Beni derinden üzen, kendimi yalnız ve hedef tahtasına konulmuş gibi hissettiren kısım ise ‘Aras neden konuşmadı, Atatürk’ü neden savunmadı’ gibi ifadeler karşısında oyunculuğumun ötesinde bir Türk genci olarak sorgulanmaya çalışılmam." şeklinde konuştu.

Mektubunda sözlerine devam eden İynemli, "Oyuncuların film dışındaki tartışmalara çekilmesinin de eserin taşıdığı anlamın, vermek istediği mesajların perdelenmesi anlamına geleceğini düşünüyorum.'' ifadelerini de kullandı.

"Oyuncuların film dışındaki tartışmalara çekilmesi eserin vermek istediği mesajı gölgeliyor"

Aras Bulut İynemli'nin mektubundaki ifadeler şu şekilde: