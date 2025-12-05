Gözaltına alınan spikerler sağlık kontrolünden geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sabah saatlerinde, ünlü isimlere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonlarına dair bir son dakika geldi.

Bu operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İKİ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet, jandarma ekipleri tarafından yürütülen 'uyuşturucu' operasyonu kapsamında ifadeye götürüldü.

HANDE SARIOĞLU İSTANBUL'A GETİRİLİYOR

Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu'nun İstanbul'a getirildiği ve başka gözaltılar da olduğu öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

Jandarma ekiplerince Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Cebeci ve Acet Sağlık, kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.