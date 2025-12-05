Ferdi Zeyrek davasında tahliye

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi herkesi derinden üzdü.

Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmasına ilişkin davanın ilk duruşması, bugün görüldü.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 2'si tutuklu 10 sanığın, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

MAHKEME ARA KARARINI VERDİ

Zeyrek'in vefatına ilişkin site görevlileriyle, havuzun yapım ve denetim sürecinde görevli kişilerin yargılanmalarına başlandı. 2'si tutuklu 10 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek’in yanı sıra tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ., tutuksuz sanıklar ile CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile izleyiciler katıldı.

2 SANIĞA ADLİ KONROLLE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

"VİCDANIM ÇOK RAHAT, ÇİVİ BİLE ÇAKMADIM"

Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada ilk savunma hakkı, havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren tutuklu sanık H.İ.'ye verildi.

Zeyrek’in evinde hiçbir tamir ve tadilat yapmadığını iddia eden H.İ., “6 aydan beri tutukluyum. Eve hiçbir şekilde girmedim. Çivi bile çakmadım.

Güçlü bobinajda çalıştığımı ve 4 sene önce bıraktığımı söyledim. Vicdanım çok rahat. Bir delil göstersinler her şeye razıyım.

Olayı sosyal medyadan öğrendim. Oraya gittiğin kanıtlanırsa herkesin cezasını üstleneceğim. Ferdi Bey’le göz göze gelmişliğimiz yok.” sözleriyle kendini savundu.

"TEMEL BİLGİLERİ FERDİ BEY'E VERDİM"

Duruşmada savunma yapan havuzun elektrik ve motor tesisatını ile montajlama işlemlerini gerçekleştiren tutuklu N.B. ise, olayda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını öne sürdü.

Kendisinden sonra motorun ve kabloların çok fazla işlem gördüğünü iddia eden N.B., savunmasında şunları söyledi:

“Havuzu 5 sene önce yaptım. 2019’da havuz işi için aralarında Ferdi Bey’in de bulunduğu 6 kişiyle sözleşme imzalayıp, malzemeleri seçip anlaştık. 2020’nin Haziran ayında Ferdi Başkan'ın havuzunu dolu şekilde teslim ettim.

Biz elektrik akımları, pompa, filtre ve elektronik kısmını yaparız. Yapı denetim firmaları her şey bittikten sonra raporlarını sunar, eksik veya hata var ise bizi arayıp bildirirler. Bu havuzun elektrik ve mekanik tesisatı onaylanmıştır. Yaptığım tesisatta motorlar suyun altında kalmasın diye sehpanın üstüne aldım.

Kabloları başka kanaldan geçirdim. Ancak benden sonra birçok işlem yapılmış. Pano panoluktan çıkmış, ekler yapılmış, kablolar çekilmiş. Bir veya iki kere teslim ettikten birkaç hafta sonra temel bilgileri Ferdi Bey’e verdim.

Sonra da hiç uğramadım. Taktığım motor belgeleri tam bir motor. Motorun birkaç kez tamir gördüğü söyleniyor. Garantimiz 2 senedir. Bu süre zarfında bize hiçbir şikayet gelmedi."

"GERÇEK SORUMLULAR BULUNSUN"

Mahkeme başkanının havuzun ruhsatta yer alıp almadığına yönelik sorusunu da yanıtlayan N.B., “Elime bir proje veriliyor ve yapıyorum. Havuzun ruhsata dahil olup olmadığını bilemem. Benim sorgulamam gereken bir şey değil. Havuz ruhsatta süs havuzu olarak görünüyormuş.

Kaza benden sonra tamiri yapılan motordan kaynaklanıyor. Kaçak akımlar olsaydı bu kaza yaşanmazdı. Bunu takan veya çıkaran ben değilim. Gerçek sorumluların bulunması istiyorum." diye konuştu.

"MONTAJI BİZ YAPMADIK"

Tutuksuz sanıklardan bobinaj firması sahibi H.A. da, “Havuz motorunu herkes takabilir. 2022 Nisan ayında motoru tamir etmişiz. Yanlış bağlanan motor bu kadar çalışır mı? Hatalı sarılsa iş yerimizden çıkamaz. Çünkü iş yerimizde gerekli testleri yapıyoruz. Montajı biz yapmadık.” iddiasında bulundu.

YAPI DENETİM MÜHENDİSLERİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendislerden tutuksuz sanık H.Ş., “Süs havuzu olarak onay alınmış. Biz projesi olmayan yapının denetimini yapmayız. Süs havuzu ruhsatı alındığı ve tesisat projelerine gerek görülmediği söylenildi.

Onaylanan projelerde olmayan ilave yapılar ruhsata bağlanmadıkça denetim yapamayız. Havuzu görseydim mesleğim icabı girer bakardım. Ancak kamufle edilmişti.” sözleriyle kendini savundu.

Yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendislerden olan tutuksuz sanık M.Ç. de, "Havuz görmedim. Sadece toprak yığını vardı. Havuz ve makine dairesi yoktu. Süs havuzunu duymuştum ama benimle ilgili olmadığı için ilgilenmedim. Daireye usulsüz şekilde elektrik verilmiştir. Bunlar ben denetim yaparken yoktu." dedi.

Yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendislerden tutuksuz sanık R.A. ise “Savcılığa ifade vereceğim gün süs havuzunun yüzme havuzuna dönüştürüldüğünü öğrendim. Bunun sorumlusu değilim. İş bitirme raporunu imzaladığımda tamamen çimle kapatılmış bir alan vardı. Keşke bu yollara girilmeseydi, bunlar yaşanmasaydı.” iddiasında bulundu.

"KENDİME SUÇ BULMUYORUM"

Tutuksuz sanıklardan müteahhit M.G. ise savunmasında şunları söyledi:

“Biz Ferdi Bey’le 35 yıllık arkadaşız. Ortak bir arsa alıp, içine ev yapma hayalimiz vardı. 2016 yılında Ferdi Zeyrek ve Tolga isimli arkadaşımız arsa bulduklarını söylediler. Emlakçı komisyonu ve tapu masrafıyla 2 milyon gibi bir maliyet çıktı.

3 arkadaş daha ekledik. Şirketimin üzerine kredi çektik ve her ay diğer arkadaşlarla oraya ödemeleri yaptık. 2017 başında projeler şekillenmeye başladı ve inşaata başladık.

Hangi villanın kimin olacağına karar vermek için kura çektik. Maddi kazanç niyetimiz yoktu. Hatalı malzeme kullanmadık. Beraber iyi niyetle çıktığımız yolda maalesef bu acı olay yaşandı. Kendimde suç bulmuyorum.”

Mahkeme başkanının havuz projesini kimin çizdiğini dair sorusuna M.G., “Böyle bir çizim gördüm ama bu proje olarak değil taslak olarak çizildi diye biliyorum.” yanıtını verdi.

"ELEKTRİK BİLGİM YOKTUR"

Tutuksuz sanıklardan havuz operatörü Y.Ö. de kendisinin görevinin sadece havuz temizliği olduğunu savundu, “Ben sadece havuz temizliği yaparım, elektrikle hiç işim olmaz. Elektrik bilgim yoktur, kaçak akım rölesi olup olmadığını da bilmiyorum.” iddiasında bulundu.

Savunmadan sonra söz alan Nurcan Zeyrek'in "'Elektrikten anlamıyorsanız neden odaya girdiniz?"’ sorusuna sanık Y.Ö., “Süpürge hattını açmak zorundaydım.” yanıtını verdi.

Y.Ö., Zeyrek'in “Neden kimseye haber vermediniz?” sorusuna da "Güvenlik görevlisine söyledim. Benim resmi görevim yoktu." yanıtını verdi. Nurcan Zeyrek, bunun üzerine sanık Y.Ö.'yü defalarca havuz odasına girerken gördüğünü belirtti.

ZEYREK'TEN SANIĞA ŞALTER SORUSU

Tutuksuz sanıklardan site görevlisi A.S. de savunmasında, "15 Ağustos 2024’te işe başlamıştım. Daha önce böyle bir arıza hatırlamıyorum. Öyle olsa canımı hiçe sayıp girer miydim? Y.Ö. geleceğini söyleyince ve bayram günü olduğundan kimseye haber vermedim. Art niyetim yoktu, üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Sanığa soru soran Nurcan Zeyrek, "Ferdi merdivenlerden inerken elektriğe kapılıyor. Eğer şalter kapalıysa Ferdi nasıl elektriğe kapıldı? Şalteri kim kaldırdı? Şalter kapalıyken eşimin elektriğe tutulmaması lazımdı." dedi. Sanık ise şalterin kapalı olduğuna emin olduğunu savundu.

Elektrik dağıtım şirketi sorumlusu tutuksuz sanık M.E. olayda kendisinin ve şirketinin sorumluluğu olmadığını iddia edip "Yeni bilirkişi raporu alınmasını talep ediyorum." dedi.

"FERDİ'DEN GERİYE 3 ÇOCUK VE BEN KALDIM"

Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından söz Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek’e verildi. Zeyrek, "Önceki ifadelerim doğrudur. Avukat ve sanıkları dinliyorum, sanıklar çelişkili ifadeler veriyorlar.

Ferdi’den geriye 3 tane çocuk ve ben kaldım. Çok ihmaller var. Hak yerini bulacaktır. Adalete güvenim sonsuz. Ferdi suyun bulanık olduğuna takıyordu, farkındayız.

Olay günü acı bir ses gelince aşağı indim ve Ferdi’yi merdivenlerde gördüm. Kızıma ambulansı aramasını söyledim.

Sonra tüm evin şalterini kapattım. Nehir kendini yere atıyor, ben ikizleri tutmaya çalışıyorum. O şokla ne kadar canım acıdı ne yaşadım bilmiyorum." dedi.

"FERDİ ASLA O MOTORA ELİNİ SÜRMEZDİ"

Mahkeme başkanının sitede elektrikle ilgili problemler olup olmadığına yönelik sorusuna yanıt veren Zeyrek, “Yağmur yağdığında bazen şalter atıyordu. Ferdi elektrik prizi çıksa tamir etmez, elektrikçi çağırırdı. Ferdi asla o motora elini sürmezdi.

O akşam sadece açıp sorun olup olmadığına baktı. Motoru asla ellemezdi, çok tedbirliydi. Hatta bir dönem havuzunda sorun olan Bekir vekile çok dikkatli olmasını söylemişti.” diye konuştu.

Nurcan Zeyrek, sanık M.G.'den ayrıca bir şikayeti olmadığını belirtti.

"BABAM DURDUK YERE HAYATINI KAYBETMEDİ"

Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Nehir Zeyrek ise “Babam durduk yere hayatını kaybetmedi. Çıkan herkes sorumluluğunun kendisinden olmadığını söyledi. İnsan kendi evinde vefat etmez. Amacım suçsuz birinin hapse girmesi değil.

Babamın ölümü normal bir süreç değildi. Babam herhangi bir tesisatı ve motoru ellemedi. Merdivenlerde ayağını atar atmaz orada kaldı.” ifadelerini kullandı.