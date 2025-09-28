Arda Güler'in ailesinin gol sevinci

İspanya cumartesi günü Atletico Madrid – Real Madrid derbisine sahne oldu.

Metropolitano Stadı’nda oynanan karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler ilk 11’de başladı.

Real Madrid’in ilk golünün asistini yapan Arda Güler, dakikalar 36’yı gösterdiğinde ağları havalandırdı.

ASİST VE GOL GALİBİYET İÇİN YETMEDİ

14’üncü dakikada Normand’ın golü ile 1-0 öne geçen Atletico Madrid’e kısa bir süre sonra Real Madrid Arda’nın asisti ile cevap verdi. 25’inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Arda Güler, Mbappe’ye pasını aktardı. Fransız yıldızın vuruşunda top filelere gitti ve Real Madrid eşitliği sağladı: 1-1. 36’ncı dakikada ise Vinicius Jr.’ın sol çaprazdan ceza sahasına çevirdiği topa gelişine vuran Arda Güler, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Real Madrid’i öne geçirdi

Güler'in bu başarılı oyununa rağmen Real Madrid sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

AİLENİN GOL SEVİNCİ

Güler'in ailesi, oğullarının Madrid derbisi heyecanını Muğla'nın dünyaca ünlü turistik beldesi Dalyan'da yaşadı.

TV başında theyecan yaşayan ailenin gol sevinci ise sosyal medyada gündem oldu.