Hayvancılık sektöründen ortak açıklama: Desteklemeler devam etmeli

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB), Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP) ve Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliğinden (TSUMB) ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın liderliğinde geliştirilen destekleme modellerinin, verimlilik artışı ve sürdürülebilir üretim alanlarında somut kazanımlar elde edilmesini sağladığı ifade edildi.

Türkiye'nin birçok sektörde zorlu bir dönemden geçtiği belirtilen açıklamada, hayvancılık sektörünün süreci mümkün olan en iyi şekilde atlatmasında destekleme politikalarının belirleyici rolü olduğu bildirildi.

"POLİTİKALAR KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMELİ"

Açıklamada, politikaların kesintisiz, kararlı ve uzun vadeli şekilde sürdürülmesinin zorunluluk olduğu vurgulanarak, "Bu nedenle mevcut uygulamalardan geri adım atılmaması, kısa vadeli baskılardan etkilenilmeden politikaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini bildiririz." ifadelerine yer verildi.

İlk kez 3 yıllık perspektifle hazırlanmış hayvancılık destekleme modelinin, sahada yarattığı öngörülebilirlik ve istikrar sayesinde sektöre nefes aldırdığına işaret edilen açıklamada, çok yıllı, güçlü ve öngörülebilirliği yüksek yeni bir destekleme modelinin açıklanması talep edildi.

"POLİTİKALARIN SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA UYGUN KARARLAR İÇERDİĞİNE İNANCIMIZ TAM"

Açıklamada, regülasyon uygulamalarının sektöre önemli katkılar sağladığı, gelecek yıl da olağan mevsimsel arz-talep dalgalanmalarında regülasyon politikalarının devam ettirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yılın bu mevsiminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son günlerde süt arzında geçici bir azalmanın görüldüğü bilgisi verilen açıklamada, bu durumun çok kısa sürede normal denge noktasına geleceği bildirildi.

Açıklamada, mevcut arz açığını kapatmak için yoğun çaba gösterildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: