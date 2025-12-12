Asgari ücret 1. toplantı ne zaman, saat kaçta? Bugün 2026 asgari ücret açıklanacak mı? Asgari ücret alan milyonlarca vatandaş, toplantı sonucundan çıkacak olan zam oranını bekliyor. Bu kapsamda, gözler ilk toplantıda... Peki; asgari ücret 1. toplantı ne zaman, saat kaçta? Bugün açıklanacak mı? İşte, detaylar...

Göster Hızlı Özet Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı bugün saat 14.00'te yapılacak.

Toplantıya Asgari Ücret Komisyonu, sendikalar ile işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katılacak.

Nihai karar, toplantılar ve pazarlıklar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Milyonların direkt cebini etkileyecek "asgari ücret" için ilk toplantı bugün yapılıyor. Asgari Ücret Komisyonu ve sendikaların pazarlığı sonrası nihai bir karar verilecek. Zam oranında son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak merakla bekleniyor. Bu kapsamda, gözler toplantı detaylarında. Asgari ücret 1. toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2026 asgari ücret bugün açıklanacak mı? İşte ayrıntılar... ASGARİ ÜCRET 1. TOPLANTI BİLGİLERİ Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katılacak. Asgari ücret toplantısı bugün (12 Aralık) saat 14.00’da başlayacak. Asgari ücret toplantısının ardından işveren tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Gündem Haberleri Türkiye nadir elementler için Afrika'ya açılıyor

12 Aralık 2025 Cuma Namaz Saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir Ezan Vakitleri

Ülke genelinde yağışlı hava hakim: Sıcaklıklar düşmeye devam ediyor