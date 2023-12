Arda Turan'ın kardeşi ile Seçil Erzan arasında geçen yeni ses kaydı ortaya çıktı

ensonhaber.com

İstanbul'da Denizbank eski Levent Şubesi müdürü Seçil Erzan, yüksek kâr getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdı.

18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Seçil Erzan'a en fazla para kaptıran isim olan Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan'ın yeni bir ses kaydı ortaya çıktı.

Arda Turan: Ben bu hallere düşecek adam değildim

Arda Turan'ın, verdiği paraları geri alamaması üzerine Erzan'la arasında aracılık yapan kardeşi Okan Turan'a gönderilen ses kaydında "Ben bu hallere düşecek adam değildim." diyerek sitem ettiği görülüyor.

Sözlerine devam eden Arda, "Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim." ifadelerini kullanıyor.

Okan Turan da, ağabeyinin sesli mesajını Erzan'a iletmesi üzerine Erzan'ın korku dolu sözleri ses kaydına yansıyor.

"Çocuklarımın üzerine yemin ettim, gerekeni yapacağım"

Turan, kardeşine gönderdiği 10 Mart 2023 tarihli ses kaydında şu ifadeleri kullanıyor:

"Abicim şimdi ben çok konuşuyorum diye hani böyle söylendim. Söylendim diye o biraz fazla hani böyle idare et. İdare et. Biz söyleniyoruz. Söyleniyoruz. O, 'He' diyor. Ağlıyor. Konuyu geçiyor, istediğini yaptırıyor, kapatıyor. O sanıyor ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben çocuklarımın üzerine yemin ettim. Ben gerekeni yapacağım. Anladın mı. O benim için bitmiştir. Konu da kapanmıştır. Bu işleri toparlayacağım. Senden ricam konuş onunla. Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben... Ben çok kötü yapacağım. Ben bu hallere düşecek adam değildim. Ben o kadar söylüyorum. Ben biraz fazla konuştuk çünkü fazla böyle. Ha şöyle olur, böyle olur. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim."