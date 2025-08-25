Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti

CHP'li belediyelerden yeni istifalar gelmeye devam ediyor.
Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.
İSTİFA NEDENİ BİLİNMİYOR
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak’ın istifası, kamuoyunda ve yerel siyasette geniş yankı uyandırdı.
Resmi bir açıklama yapmayan Başkan Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.
20 YIL SONRA KAZANDIRMIŞTI
Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi CHP’ye kazandıran isim olmuştu.