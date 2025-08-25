Abone ol: Google News

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederken istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

ANKA ANKA
Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 15:33 Güncelleme:
Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti

CHP'li belediyelerden yeni istifalar gelmeye devam ediyor. 

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. 

İSTİFA NEDENİ BİLİNMİYOR

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak’ın istifası, kamuoyunda ve yerel siyasette geniş yankı uyandırdı.

Resmi bir açıklama yapmayan Başkan Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

20 YIL SONRA KAZANDIRMIŞTI

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi  CHP’ye kazandıran isim olmuştu.

Gündem Haberleri