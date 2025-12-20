Asal Araştırma'dan 'Türkiye'nin sorunlarını kim çözer' anketi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

Terörsüz Türkiye yolunda çalışmalar ivme kazanırken bir yandan da uyuşturucu başta olmak üzere yolsuzlukla mücadele soruşturmaları sürüyor.

Bu süreçte seçmenin nabzı da tutuluyor.

ASAL ARAŞTIRMA SORDU

Bu kapsamda Asal Araştırma, son anket verilerini paylaştı.

Bin 895 kişi ile 5-14 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmada, Türkiye'nin en önemli sorunları ve bunu çözebilecek siyasi partiler soruldu.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?

Katılımcılara sorulan "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna gelen cevapların başında yüzde 56,1 ile ekonomi ve hayat pahalılığı geldi.

İşte ankette verilen cevaplar:

- Ekonomi/Hayat Pahalılığı: Yüzde 56,1

- Adaletsizlik: Yüzde 11,2

- Hükümetin başarısız politikaları: Yüzde 5,0

- İşsizlik/İstihdam: Yüzde 4,8

- Eğitim sistemi: Yüzde 3,7

- Güvenlik/Asayiş: Yüzde 2,6

- Terör: Yüzde 2

- Göç sorunu/Mülteci: Yüzde 1,8

- Kentsel dönüşüm/Deprem: Yüzde 1,2

- Diğer: Yüzde 5,0

- Sorun yok: Yüzde 2,6

- Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 4,0

SORUNLARI KİM ÇÖZER?

Çalışmada bu sorunun hemen ardından Türkiye'nin sorunlarını hangi partinin çözebileceği sorusu yöneltildi.

İşte gelen cevapların yüzde dağılımı:

- Hiçbiri: Yüzde 36,6

- AK Parti: Yüzde 20,4

- CHP: Yüzde 18,0

- DEM Parti: Yüzde 3,2

- MHP: Yüzde 2,6

- İyi Parti: Yüzde 2

- Zafer Partisi: Yüzde 1,4

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1

- Diğer: Yüzde 6

- Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 8,8