Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta? Karar bekleniyor... İlk asgari ücret toplantısında pazarlık sağlanamazken, milyonların gözü kulağı ikinci toplantıya çevrildi. Peki; asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta? Karar açıklanacak mı? Ayrıntılar...