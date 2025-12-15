Abone ol: Google News

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta? Karar bekleniyor...

İlk asgari ücret toplantısında pazarlık sağlanamazken, milyonların gözü kulağı ikinci toplantıya çevrildi. Peki; asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta? Karar açıklanacak mı? Ayrıntılar...

Yayınlama Tarihi: 15.12.2025 09:03
Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta? Karar bekleniyor...
  • İlk asgari ücret toplantısında rakam belirlenemedi.
  • İkinci toplantı 18 Aralık'ta yapılacak.
  • Komisyon toplam dört toplantı yapmayı planlıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak rakam için ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda bir araya gelen işveren ve hükümet temsilcileri, komisyonun yapısını ve işleyişini ele aldı.

İlk toplantıda rakam masaya gelmedi. Bu nedenle gözler 2. toplantıda...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tekrar ne zaman toplanacağı merak ediliyor. 

Peki; asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta? Sonuç çıkacak mı? İşte bilgiler...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN

2026 yılı asgari ücret çalışmaları için Komisyon, dört toplantı planladı:

İlk toplantı: Gerçekleşti.

İkinci toplantının 18 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

Üçüncü ve dördüncü toplantılar: Aralık ayının ilerleyen günlerinde yapılacak.

