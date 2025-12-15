Kars eksi 15’i gördü: Kars Çayı 1 günde dondu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin kış turizmi ve soğuklarıyla meşhur ili Kars, bu yılın en dondurucu günlerini yaşıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kentte Kars Çayı, bir günde dondu.

"KARS ÇAYI BİR GÜNDE BUZ TUTTU"

Kars Çayı’nın yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle sadece bir gün içerisinde tamamen buzla kaplandı.

Çayın donmuş görüntüsü, bölgenin ne denli çetin bir kış yaşadığını gözler önüne seriyor.

KALIN GİYSİLER GİYİNİLDİ

Sabah erken saatlerde işe gidenler ve vatandaşlar, soğuktan korunmak için kalın giysilere sarılarak kendilerini korumaya çalıştı.

"ÇOK SOĞUK"

Kars Çayı’nın donduğunu ifade eden Poyraz Durna, "Kars sabah saatlerinde eksi 15 dereceyi gördü ve merkezden geçen Kars Çayımız dondu. Yani her sene donduğu gibi bu sene de dondu. Vallahi çok soğuk, beresiz, şapkasız dışarı çıkılmıyor." dedi.

ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU

Öte yandan, Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte, soğuktan Kars Çayı donarken araçların da camları buz tuttu, vatandaşlar dakikalarca araçlarının camının buzunu temizlemek zorunda kaldı.

Kars’ta soğuk hava etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek.