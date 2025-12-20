Askerlik yerleri seçilebilecek mi? Kimler askerlik yerini seçebilir? Son dakika müjdesi..

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her asker adayının merak ettiği "askerliğim nereye çıkar" sorusu, Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemine geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, askerlik yerlerine ilişkin yeni bir süreç başlatacaklarının sinyalini verdi.

Özellikle çocuklu aileleri ilgilendiren bu gelişmenin detayları merak edildi.

Yapılacak düzenleme ile birlikte, "kimler askerlik yerini seçebilecek" sorusu yanıt buldu.

Peki; askerlik yerleri seçilebilecek mi? Kimler askerlik yeri seçebilir? Detaylar haberimizde...

MSB ASKERLİK YERİ SEÇİMİ 2026

Milli Savunma Bakanı Güler, 3 çocuğu olan ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan ailenin ise 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşünceleri olduğunu söyledi.

Çok çocuklu ailelere yönelik bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var."

Sürecin nasıl işleyeceği konusunda detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.