Muğla'da çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaşan diyetisyen tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde görev yapan bir diyetisyenden skandal paylaşım...

Menteşe ilçesinde diyetisyen Onur Kılınç, yapay zeka ile oluşturulmuş, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini, "Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" notuyla sanal medya hesabından paylaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşım tepkilere neden olurken Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kılınç, polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Evde yapılan aramada, dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonuna el konuldu.

SERBEST KALDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Kılınç, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası tekrar gözaltına alınan Kılınç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.