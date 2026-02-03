Asrın inşasında 11 şehir 455 bin yuva

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye 6 Şubat 2023'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği resmen tamamlandı.

Hatay'da 27 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ KONUTLARA KAVUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başarılı çalışmaları ile vatandaşlar, güvenli konutlarına çok kısa bir süre içerisinde geçti.

"455 BİN 357 BAĞIMSIZ KONUT"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın X hesabı üzerinden de paylaşılan görselde, bölgelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

"TÜRKİYE'MİN GÜCÜNE BAK"

"Türkiye'min Gücüne Bak" sloganıyla paylaşılan görselde; "Asrın inşa seferberliği ile deprem bölgesinde 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edildi." notuna yer verildi;

"SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT"

Depremden etkilenen 11 ili sadece konutlarla değil, tarihi dokusu ve meydanlarıyla da ayağa kaldıran Türkiye, devrim niteliğinde bir kentsel dönüşüm örneği sergiliyor.

Hatay’daki Kurtuluş Caddesi’nden Habibi Neccar Camisi’ne kadar tarihi mirasın aslına uygun şekilde ihya edildiğini vurgulayan Bakan Murat Kurum, "Sadece ev yapmıyoruz; şehirlerimizin ruhunu, meydanlarını ve geleceğini yeniden inşa ediyoruz." dedi.

“Asrın Felaketi” sonrası çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Kurum, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretildiğini ve tarihi yapıların aslına uygun şekilde yeniden inşa edildiğini ifade etti.

MURAT KURUM'A 'FAHRİ HEMŞEHRİLİK' ÜNVANLARI

Bakan Kurum, deprem bölgesinin "Fahri hemşehrisi" oldu.

Yıkıma uğrayan kentleri siyaset üstü bir bakış açısıyla yeniden ayağa kaldırma çabası, Bakan Kurum'a bölgeden peş peşe 'fahri hemşehrilik' ünvanlarını getirdi.

Bakan Kurum, belediye meclislerinde oy birliği ile alınan kararlarla sırasıyla Gaziantep, Malatya, Hatay, Elazığ ve Osmaniye'nin fahri hemşehrisi ilan edildi.

Yine Osmaniye'de depremin ardından yeni inşa edilen bölgeye, "Murat Kurum Bey Mahallesi" isminin verilmesi kararlaştırıldı.