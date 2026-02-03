Gazze'de sıcak yemek dağıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkes devam ediyor ancak İsrail, zaman zaman ateşkes kurallarını ihlal ediyor.

İsrail, ateşkes kurallarını ihlal ederek dünyanın da tepkisini çekiyor.

Gazze'de ise masumlar, açlık ve soğukla mücadele ediyor.

GIDA KRİZİ SÜRÜYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sınırlı sayıda insani yardım girişine vermesi nedeniyle kentteki gıda krizi devam ediyor.

SICAK YEMEK DAĞITILDI

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bir hayır kurumu, yerinden edilen Filistinlilere sıcak yemek dağıttı.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Yemekten almak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, bir kap yemeğe ulaşabilmek için soğuk havaya rağmen yoğunluk oluşturdu.