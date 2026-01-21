Abone ol: Google News

Atlas Çağlayan cinayetinde aileyi tehditte yeni tutuklama

17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, acılı aileyi tehdit edenlere yönelik yürütülen operasyonlar Adana'ya da uzandı. Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak aileyi tehdit ettiği öne sürülen 2 kişi, Adana’da gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 19:15
  • Atlas Çağlayan'ın cinayetinin ardından ailesini tehdit edenlere karşı operasyon düzenlendi.
  • Adana'da sosyal medyadan tehdit eden 2 kişi gözaltına alındı.
  • Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest kaldı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan soruşturması sürüyor.

Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.

E.Ç. isimli saldırgan tutuklanırken, Atlas'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmişti..

ADANA'DA OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında, aileyi tehdit edenlere yönelik operasyon düzenleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

1 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

