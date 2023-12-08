Avrupa Birliği, Yunan adalarına 7 günlük vizeye onay verdi Türk vatandaşları için 10 Yunan adasına yapacakları seyahatlerde kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulamasının Avrupa Birliği Komisyonu'nca onaylandığı belirtildi.

AA & Ensonhaber

Yunan adalarına 7 günlük vizeye Avrupa Birliği'nden (AB) onay...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde görüştüğü Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı

'Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize' uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, Yunanistan yetkililerinin Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmasının AB Komisyonu'nca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunun kendilerine aktarıldığını belirtti.

"Bu konuda bir süredir çalışılıyordu"

Uygulamanın resmen bildirilmesini beklediklerini anlatan Keçeli, "Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Miçotakis duyurmuştu

Miçotakis, Erdoğan ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen ortak basın toplantısında, "Yunanistan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecini istikrarlı şekilde desteklemesine ilişkin ülkemiz Avrupa müktesebatı çerçevesinde Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanmasını destekliyor ki Türkiye'nin genç nesilleri, bilim insanları, iş insanları, öğrenciler Avrupa'yla daha yakın ilişkiler kurabilsin. Ayrıca Yunanistan, Türk vatandaşlarının ve ailelerinin tüm yıl boyunca 7 gün 10 adamızı ziyaret edebilmeleri için imkan sağlanmasını AB Komisyonu'ndan talep etti ve bunu sağladı" açıklamasında bulunmuştu.