Avukat Rezan Epözdemir'e tutuklama talebi

Avukat Rezan Epözdemir’e yönelik ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ve ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçları olmak üzere 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Epözdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

EPÖZDEMİR'E TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheli Epözdemir hakkında, savcılıktaki mali suçlamalara ilişkin ifade verme işleminin ardından, 'rüşvete aracılık etmek' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklama talep edildi. Epözdemir'in terör suçlamalarına ilişkin ise savcılıktaki ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ İCRA MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Bakırköy Adliyesi'nde icra müdürü olarak görev yapmakta olan, dönemin ihraç savcısı C.Ç.'nin katibi şüpheli K.Y. ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle ve ikrar yönündeki ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.

2 KİŞİNİN ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİN KALDIRILMASI HUSUSUNDA RÜŞVETE ARACILIK ETTİĞİ İHBAR EDİLDİ

Öte yandan soruşturmanın detayları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

Sevk yazısında, şüpheli Epözdemir'in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak'ın tahliyesi ve 'ev hapsi' şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu suretle menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma yürütüldüğü anlatıldı.

Yazıda, 2021'de rüşvete ilişkin WhatsApp konuşma kaydına ulaşıldığı, Epözdemir'in ofisinde toplam bedeli 2 milyon 490 bin lira olan iki bononun bulunduğu belirtilerek, "C.Ç. ile Epözdemir'in baz kayıtlarına göre, 8 Temmuz 2021 tarihinde gece saatlerinde ortak BAZ verdikleri hususu göz önüne alındığında bahse konu 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiğine ve rüşvet alınan paranın C.Ç.'de kalması karşılığında Epözdemir'e bu bonoyu verdiğine dair kanaat oluşturmuştur." denildi.

"ŞÜPHELİNİN YARGI CAMİASI İÇERİSİNDEKİ BAŞKA ŞAHISLAR İLE BENZER İRTİBAT VE EYLEMLERİNİN TESPİTİ HUSUSUNDA KAPSAMLI SORUŞTURMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Sevk yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı: