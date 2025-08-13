Rasim Ozan Kütahyalı: Rezan Epözdemir'in yaptıkları alenileşmişti

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN PROGRAMININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Avukat Rezan Epözdemir soruşturması sürüyor.

"Rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltın Epözdemir'in sorgu süreci tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Epözdemir'in daha sonra İstanbul Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığınca ifadesinin alınması bekleniyor.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın yaptığı paylaşımlar bakımından siyasetteki yansımaları da dikkat çekerken olaya ilişkin Ensonhaber yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber YouTube kanalındaki ROK programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BİR YERLERE GELEBİLMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLECEK BİR İNSAN"

Epözdemir'i uzun süredir ismen tanıdığını söyleyen Kütahyalı, "O zaman Fatih Terim'in avukatıydı. Kendini ön plana çıkartmak için inanılmaz şovmen, inanılmaz hırslı... 2013'te ünlü olmak, zengin olmak, bir yerlere gelebilmek için her şeyi yapabilecek bir adam." dedi.

"HEM CHP'YE OYNAR HEM AK PARTİLİ GİBİ KONUŞUR"

Kütahyalı, sözlerine şöyle devam etti:

İlişkiler kuran, hakimler savcılar... Bir sünnet düğünü yapmıştı, aman Allah'ım... Ekranlara çıkar, hem CHP'ye oynar, zaman zaman da AK Partili gibi... Kürt ama HDP'ye uzak durur.

HAKİM VE SAVCILARA RÜŞVET İDDİALARI

Epözdemir'in 'büyüme' süreçlerini anlatan Kütahyalı, "Savcılar bana 'Rezan Epözdemir'i tanıyor musun?' diye soruyorlar. Savcılar hakimler 'bu adamın yaptığı yeter' demeye başlamıştı. Yani 'biz hepimiz rüşvetçi değiliz.'

Bu öyle bir anlatıyor ki. Her şeyi bağlarım, şuna şu kadar, buna bu kadar. Bu durum alenileşmeye başlayınca... Herkes konuşmaya başladı. Ekranlara çıkıyor kendi PR'ını yapıyor. Minguzzi, Pınar Gültekin, Münevver Karabulut davaları.

Bir yandan 'asla almadım, tek kuruş almadım' bir yandan 100 bin dolarlar, milyon dolarlar konuşulduğu... Ve bu vekalet ücreti değil. Bunu şu hakime şunu bu savcıya... Doğru ya da yanlış... Tombalacı avukat." ifadelerini kullandı.

"REZAN EPÖZDEMİR TUTUKLANIR"

Soruşturmanın akıbetine ilişkin de yorumlarda bulunan Kütahyalı, "Uydurma polis, uydurma çakar, uydurma koruma... Hep bunlar büyük kompleksler. Rezan Epözdemir'i bu kompleksleri hapishaneye soktu. Gidişat o. Görünen köy kılavuz istemez." dedi.

SORUŞTURMANIN SİYASETTEKİ YANSIMALARI

Konunun siyasetteki yansımalarını değerlendiren Kütahyalı, şunları söyledi: