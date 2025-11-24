Ayasofya Camii'nde tartışmalara neden olan görüntü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Neredeyse 1.500 yıllık geçmişe sahip olan Ayasofya, daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşması amacıyla kapsamlı restorasyon sürecine girmişti.

Yaklaşık 15 asırdır ayakta olan ve tarih boyunca üç kez yıkıma uğrayıp yeniden ayağa kalkan Ayasofya-i Kebir Camisi’nde yürütülen çalışmaların, yapının gelecek nesillere en doğru ve sağlam şekilde aktarılmasını amaçladığı belirtildi.

Ayasofya Camii’nde başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında, tarihi binanın içine yüksek tonajlı kamyonlar sokulduğu iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler kısa sürede yayılırken sosyal medyada birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki restorasyon çalışmalarına ilişkin ‘zeminin tahrip edildiği' ve ‘iş makineleriyle yapıya zarar verildiği' iddialarının dezenformasyon içerdiğini ve deprem güvenliğini artırmak için ana kubbenin kurşun kaplamalarının yenilenmesine ve iç mekanın korunması için kubbenin geçici çelik konstrüksiyonla kapatılmasına Bilim Heyeti'nce karar verildiğini açıkladı.

"BİLİM HEYETİ TARAFINDAN BELİRLENMİŞTİR"

"Deprem güvenliğini artırmak için ana kubbenin kurşun kaplamalarının yenilenmesine ve iç mekanın korunması için kubbenin geçici çelik konstrüksiyonla kapatılmasına Bilim Heyeti tarafından karar verilmiştir" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ayasofya'nın gelecek nesillere sağlam şekilde aktarılması amacıyla 2023'te başlatılan restorasyon süreci, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Bilim Heyeti ile Koruma Kurulu'nun bilimsel raporları ve teknik onayları doğrultusunda yürütülmektedir.



Bu sistemi taşıyacak 43 buçuk metre yüksekliğindeki dört ana kolonun yerleşimi de yine bilim heyeti tarafından belirlenmiştir. Çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunlu olduğu Bilim Heyeti tarafından tespit edilmiş; zemin için statik hesaplar, yükleme testleri, zemin sınıfı analizleri ve georadar taramaları yapılmıştır.

"30 TON TAŞIYABİLEN ÖZEL BİR SİSTEM KURULMUŞTUR"

Zemin taşıma kapasitesi metrekare başına 25 ton olarak ölçülmüş; bunun üzerine metre kare başına 30 ton taşıyabilen özel bir sistem kurulmuştur. Çalışmalarda kullanılacak en ağır aracın zemine uyguladığı yük ise sadece 6 tondur, hazırlanan zemin bu yükü fazlasıyla taşımaktadır.



Girişten harime kadar özgün mermerleri korumak için prekast, ahşap ve çelik elemanlarla güçlendirilmiş platform yapılmış; harimde mermer döşemeler belgelenmiş ve tüm zemin testleri tamamlanmıştır.



İş makinelerinin hareket edeceği alanlarda yükü yayarak mermeri koruyan çok katmanlı geçici döşeme sistemi Bilim Heyeti'nin belirlediği teknik esaslara göre uygulanmış; zemine keçe, kum, kontra, ahşap karkas, xps, ses şiltesi ve baklava sac yerleştirilmiştir.

"YÜKSEK HASSASİYETLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"