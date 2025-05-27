Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Aydın’ın Efeler ilçesinde parkta oturan vatandaşların üzerine aydınlatma direği devrildi.

Direğin çürük olduğu ve üzerinin sadece boyandığı iddia edilirken, kazada iki kişi yaralandı.

ÇÜRÜK DİREK VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Belediyeye ait parkta bulunan demir aydınlatma direği, bir anda devrilerek önce Halk Ekmek Satış Büfesi’ne, ardından da parkta oturan iki kişinin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin kaşı açılırken, diğerinin belinden yaralandığı öğrenildi.

'DİREĞİ BOYAMIŞLAR AMA ÇÜRÜK'

Olay anına tanık olan bir vatandaş, direğin çürük olduğunu ve üzerinin sadece boyandığını öne sürerek “Ben parkın köşesindeydim, bir anda büyük bir ses geldi. Çatı çöktü sandım, meğer direk devrilmiş. Arkadaş eliyle tutmasa direk kafalarına düşecekti. Birinin kaşı açıldı, diğerinin beline geldi. Direği boyamışlar ama içi çürükmüş. Allah korudu.” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.