Ayetli en yeni cuma mesajları 2025 | Cuma gününe özel anlamlı sözler...

Mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte, sevdiklerine anlamlı ve manevi değeri yüksek mesajlar göndermek isteyenler yine ayetli Cuma sözlerini araştırmaya başladı.

Kur’an-ı Kerim’den alınan hikmet dolu ayetlerle hazırlanan bu mesajlar, hem gönüllere huzur veriyor hem de Cuma gününün bereketini paylaşmanın en güzel yollarından biri oluyor.

İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz birbirinden özel ve özgün ayetli Cuma mesajları...

AYETLİ CUMA GÜNÜ MESAJLARI 2025

“Allah’ım! Bizi doğru yola ilet.” (Fâtiha 6)

Bu mübarek Cuma günü dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar.

“Bilin ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d 28)

Rabbim kalbinize huzur, evinize bereket nasip etsin. Cumanız mübarek olsun.

“Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara 153)

Bu Cuma, sabrınıza güç, yolunuza kolaylık gelsin. Hayırlı Cumalar.

“Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi sağla.” (Neml 19)

Şükrünüz daim, gönlünüz aydın olsun. Mübarek Cumalar.

“Kim Allah’a tevekkül ederse O, ona yeter.” (Talâk 3)

Bu Cuma günü Rabbim tüm yüklerinizi hafifletsin. Hayırlı Cumalar.

“Dualarınız olmasa Rabbim size neden değer versin?” (Furkan 77)

Duanız bol, müjdeniz güzel olsun. Cumanız mübarek olsun.

“Rabbinizden mağfiret isteyin ki üzerinize bol bol rahmet yağdırsın.” (Nuh 10-11)

Rahmetin üzerinize yağdığı bir Cuma olsun.

“Kullarım sana beni sorarsa bilsinler ki ben onlara çok yakınım.” (Bakara 186)

Yakınlığını hissedeceğiniz bir Cuma dilerim.

“Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin.” (Zümer 53)

Umudunuz tazelenen, dualarınız kabul olan bir Cuma olsun.

“Şüphesiz güç ve izzet Allah’ındır.” (Fâtır 10)

Bu mübarek günde güç ve huzur Rabbimizden üzerinizde olsun.

“Rabbim! Gönlümü genişlet.” (Tâhâ 25)

Gönlünüzdeki darlıkları ferahlığa çeviren bir Cuma dilerim.

“Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.” (Bakara 212)

Rızkınızın bereketlendiği bir Cuma olsun.

“Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirah 6)

Zorluklarınız kolaylığa, dualarınız kabul olur inşallah. Hayırlı Cumalar.

“O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarandır.” (Hadid 9)

Aydınlık ve umut dolu bir Cuma günü dilerim.

“Rabbiniz çok bağışlayandır, merhamet edendir.” (En’am 54)

Merhameti üzerinizde hissedeceğiniz mübarek bir Cuma olsun.

“Allah’ın ipine sımsıkı sarılın.” (Âl-i İmrân 103)

Huzura sarıldığınız, birlik içinde olduğunuz bir Cuma dilerim.

“Gerçek huzur, Rabbin katındadır.” (Fussilet 30)

Huzura erdiren bir Cuma günü nasip olsun.

“De ki: Rabbimin rahmeti her şeyi kuşatmıştır.” (A’râf 156)

Rahmetin kuşattığı bir gün geçirmeniz dileğiyle hayırlı Cumalar.

“Allah, kulları için zorluk istemez.” (Bakara 185)

Bu Cuma gününüz kolaylıklar ve güzelliklerle dolsun.

“Rabbine yönel ve O’na teslim ol.” (Zümer 54)

Kalbinizin teslimiyetle huzur bulduğu bir Cuma olsun.