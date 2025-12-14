Suriyelilerin dönüşü için 3 aşamalı plan

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de yeni bir dönem başladı...

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı ve Esad, ailesini de alarak Rusya'ya kaçtı.

Bu süreçte Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor akabinde de ülkelerine dönüyor.

Türkiye, bu dönüşler için üç aşamalı bir plan hazırladı.

SGK'YA KATKI PAYI ÖDENECEK

Türkiye, Suriyelilerin kademeli olarak ülkelerine dönmesi için ilk adımı attı ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi uygulamasına son verdi.

1 Ocak 2026 tarihi itibariyle Suriyeliler, diğer tüm sigortalılar gibi sağlık hizmeti alırken SGK'ya katkı payı ödemekle yükümlü olacak.

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyene hizmet de verilmeyecek. Uygulamanın dönüşleri hızlandıracağı tahmin ediliyor.

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ DE KALDIRILIYOR

Hayatın normale dönmeye başlaması ile birlikte Türkiye, önümüzdeki dönem geçici koruma statüsünü kaldıracak.

Geçici koruma statüsü kaldırılınca Suriyeliler, ikamet iznine başvurmak zorunda kalacak.

İkamet izni kolay alınamayacak.

HANGİ KOŞULLAR ARANACAK

İzni almak için 'bir evinin veya kira sözleşmesinin olması, işinin bulunması, sağlık sigortası, bankada parası' gibi belli koşullar sıralanacak.

Sabah'ın haberine göre, aldığı ev yaşamaya uygun mu değil mi bakılacak.

BM'NİN OLUŞTURDUĞU FONLAR DEVREYE GİRECEK

BM'nin bu alanda oluşturduğu fonlar devreye sokulacak. O dönemin koşullarına göre destek miktarı belirlenecek.