Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek: Ünlüler gözyaşlarını tutamadı

Ayşe Barım davasında yeni gelişme...
Bugün hakim karşısına çıkan Ayşe Barım hakkında, ara karar verildi.
Gezi Parkı protestolarının üzerinden geçen 12 yılın ardından söz konusu eylemlerle bağlantılı olarak yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım, bugün ilk kez İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına ifadesini verdi.
Barım'ın tutukluluğunun devamına ve davanın da 1 Ekim 2025 tarihine ertelenmesine karar verildi.
ÜNLÜLER AĞLADI
Tutukluluğun devamı kararının açıklanmasıyla Ayşe Barım’a destek için adliyeye gelen oyuncular gözyaşlarına boğuldu.
Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Miray Daner, Bergüzar Korel ve Hande Erçel'in adliyeden ağlayarak ayrıldığı görüldü.
ÜNLÜ İSİMLER HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI
Öte yandan, Ayşe Barım davasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmut Günsür, Nejat İşler, Zafer Algöz ve Enver Aysever hakkında ise zorla getirme kararı verildi.