Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polise gözaltı

İstanbul'da yaşanan korkunç cinayette yeni gelişme....

Hatay'dan üniversite okumak için İstanbul'a gelen hemşirelik bölümü öğrencisi Ayşe Tokyaz, ikiz kardeşinin kayıp ihbarı sonucu polis ekiplerince aranmaya başladı.

Genç kızın cansız bedeni, Eyüpsultan ilçesinde yol kenarına bırakılan bir valiz içinde bulundu.

9 TUTUKLAMA

Cinayet sonrası başlatılan çalışma kapsamında, Tokyaz ile en son etkileşime geçtiği tespit edilen genç kızın erkek arkadaşı olan eski polis Cemil Koç ve 6 kişi gözaltına alındı.

Yaşanan gelişmeler ışığında, Tokyaz'ın evinden cesedin bulunduğu valizle çıktığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla Cemil Koç ve cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği tespit edilen biri polis olmak üzere 8 kişi tutuklandı.

4 POLİS VE 2 SİTE GÖREVLİSİ GÖZALTINDA

Kamuoyunda ses getiren cinayetin ardından İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin 4 polis ve 2 site görevlisi daha, delil karartma iddiasıyla gözaltına alındı.

6 şüpheli için de tutuklama talep edildi.

KIZ KARDEŞİNİN İDDİALARI

Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşinin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından, eski polis Cemil Koç'un bağlantılarını kullanarak kendisini tehdit ettiğini ve kardeşini aradığı süreçte Koç'un polis arkadaşlarının meslek etiğine aykırı şekilde davrandığını iddia etti.

ESKİ KIZ ARKADAŞI DA ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLMÜŞ

Öte yandan cinayet şüphelisi Cemil Koç'un eski kız arkadaşının da Diyarbakır’da şüpheli ölümü sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova’nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6.kattından aşağı düştüğü, Cemil Koç'un bu olayla ilgili de sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

KARDEŞİ DE POLİSLİKTEN ATILMIŞ

Yapılan çalışmalarda polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un kardeşinin de daha önceden yapılan bir FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenildi.