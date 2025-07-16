Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusu yaptı.

Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, 13 Temmuz'da Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İncelemelerin ardından Cemil K. ile ona yardım ettiği değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.