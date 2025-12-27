Abdulkadir Uraloğlu'ndan kar mesaisi açıklaması: Turuncu ekiplerimiz görev başında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirdi.

TUZLAMA VE YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, "Turuncu Ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda 7 gün 24 saat görev başında" diye konuştu.

Uraloğlu, ekiplerin Kangal - Malatya Devlet Yolu, Sivas-Erzincan Devlet Yolu, Anadolu Otoyolu, Halkapınar-İvriz İl Yolu, Beyşehir-Konya Yolu, Zara-İmranlı-Kızıldağ Devlet Yolu, Kangal-Divriği Devlet Yolu, İliç-Kemaliye Devlet Yolu gibi kar yağışının yüzünü gösterdiği mevkilerde tuzlama ve yol açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ÇALIŞMALAR YURT GENELİNDE SÜRDÜRÜLÜYOR

Çalışmaların yurt genelinde, 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Çalışmalarımızda kullanılmak üzere, 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolandı.

"HAVA VE YOL DURUMLARI İZLENİYOR"

Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere de 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor.



Önemli geçitlerde bulunan kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor.

KRİTİK KESİMLERDE ÖNLEMLER ALINDI