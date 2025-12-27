Kar kapıda: 38 il için kuvvetli yağış uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aralık ayı sonu itibari ile hava sıcakılıkları hissedilir bir şekilde düştü.

Yılbaşında yurdun birçok noktasında kar yağışının beklendiğini bildiren uzmanlardan uyarılar da ardı ardına geliyor.

SON HAVA TAHMMİNLERİ PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

38 İL İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

Yoğun kar yağışı beklenen Bingöl, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Karabük, Bartın ve Düzce için "turuncu", Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

KUZEY, İÇ VE DOĞU KESİMLERİNDE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları ve Akdeniz'de kuvvetlice (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.