Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin mülkiye ve polis müfettişi görevlendirildi

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme....

Hemşirelik bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın aniden ortadan kaybolması sonucu ikiz kardeşi Esra Tokyaz, polise başvurdu.

Ayşe'nin can güvenliğinden endişe eden Esra Tokyaz, kayıp başvurusunda bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Araştırmalar sürerken Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, 13 Temmuz'da Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu.

7 TUTUKLAMA

İncelemelerin ardından Tokyaz’ı öldürerek cesedini valize koyduğu tespit edilen eski polis Memuru Cemil Koç ile ona yardım ettiği değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç 'tasarlayarak öldürme' suçundan, diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Kamuoyunda yakından takip edilen bu olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, Tokyaz'ın cinayetine ilişkin Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

CESEDİ VALİZLE TAŞIDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ayşe Tokyaz'ın cesedinin katili tarafından valiz içerisinde taşındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde; Cemil K.'nin, Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizi ağır hareketlerle apartman içinde sürüdüğü ve dışarı çıkıp çağırdığı taksiye doğru ilerlediği görülüyor.

Kaydın devamında taksici, Cemil K.'ye yardım ederek valizin aracın bagajına yerleştirilmesini sağlıyor.

ARACA DEODORANT SIKTILAR

Güvenlik kamera görüntüleri yardımıyla takip edilen aracın Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonuna girdiği, bu sırada içinde bulunan kişilerin marketten deodorant alarak hem aracın içine hem de üzerlerine sıktığı görüldü.

KAFATASINDA VE BURNUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme sonucu Ayşe Tokyaz’ın kafatasında ve burnunun kırık olduğu ölüm sebebi olarakta 'Beyin kanaması' teşhisi konduğu öğrenildi.

Ancak kesin ölüm sebebinin, Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

ESKİ KIZ ARKADAŞI DA ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLMÜŞ

Öte yandan cinayet şüphelisi Cemil Koç'un eski kız arkadaşının da Diyarbakır’da şüpheli ölümü sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova’nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6.kattından aşağı düştüğü, Cemil Koç'un bu olayla ilgilide sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

KARDEŞİ DE POLİSLİKTEN ATILMIŞ

Yapılan çalışmalarda polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un kardeşinin de daha önceden yapılan bir FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenildi.